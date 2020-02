Facebook

Dominic Thiem (rechts) und Novak Djokovic © AP

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem musste sich im Endspiel der Australian Open dem Serben Novak Djokovic in fünf Sätzen geschlagen geben. Damit heißt es für Thiem weiter warten auf seinen ersten Grand-Slam-Erfolg, während Djokovic schon 17 Major-Titel sein eigen nennen darf. Alleine in Melbourne triumphierte der "Djkoer" acht Mal.

"Zu Beginn will ich Novak gratulieren", begann Thiem seine Rede nach der verlorenen Partie. "Ich bin stolz und glücklich, in Zeiten wie diesen konkurrenzfähig zu sein. Du hast Tennis auf ein neues Niveau gehoben", sagte er in Richtung Djokovic. "Danke an alle."

"Gratuliere Dominic. Es war ein hartes Match, du warst knapp dran, zu gewinnen. Du hast noch viel Zeit, ich bin sicher, du wirst mehr als einen Grand-Slam-Titel gewinnen", lobte der Sieger den Unterlegenen.