Thiem gegen Zverev 3:6, 6:4! Der Österreicher schlägt zurück und schafft den Ausgleich

Dominic Thiem will in Melbourne sein erstes Grand-Slam-Finale auf Hartplatz erreichen, im Semifinale muss der Österreicher dafür gegen Alexander Zvererv bestehen. Der erste Satz geht mit 6:3 an den Deutschen, Durchgang zwei aber mit 6:4 an Thiem.