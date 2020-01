Dominic Thiem will in Melbourne sein erstes Grand-Slam-Finale auf Hartplatz erreichen, im Semifinale muss der Österreicher dafür gegen Alexander Zvererv bestehen und der Hitze trotzen. Das Thermometer zeigt derzeit 38 Grad Celsius.

Weiter als bis ins Achtelfinale hat es Thiem bei den Australian Open noch nie geschafft – reicht es heuer gar fürs Finale? © APA/AFP/WILLIAM WEST

Es waren kräfteraubende 4:10 Stunden hochwertiges Tennis, die Dominic Thiem gegen Rafael Nadal den Weg ins Halbfinale der Australian Open geebnet hatten. Nach dem Sieg gegen die Nummer eins der Welt wartet heute ab 9.30 Uhr mit Alexander Zverev nun so etwas wie ein langjähriger Freund. "Wir haben ein gutes Verhältnis, er ist ein netter Kerl. Wir sind eigentlich gleichzeitig raufgekommen", freut sich auch Thiem über sein neuntes Duell gegen den Deutschen.

Der österreichische Tennis-Star wird als Favorit in das Spiel gegen den Siebten der Weltrangliste gehen – nicht nur aufgrund seiner eindrucksvollen Leistung im Viertelfinale, sondern auch wegen der 6:2-Bilanz gegen den Hamburger. Für beide ist es das erste Halbfinale bei den Australian Open, für Zverev überhaupt sein erstes Major-Semifinale. Thiem hingegen will nach zwei Endspielen bei den French Open sein erstes Grand-Slam-Finale abseits französischen Bodens erreichen.

Zverev mit nur einem Satzverlust

Für einen Erfolg Zverevs dürften mögliche Kraftreserven sprechen. Nur zuletzt im Viertelfinale gegen Stan Wawrinka musste Zverev einen Satzverlust hinnehmen, sein bislang einziger im gesamten Turnierverlauf. Thiem auf der anderen Seite verlor gegen Nadal seinen vierten Satz im Bewerb und musste gegen den Spanier zudem in drei Tiebreakes gehen, die er jedoch alle gewann.

Nach der dritten Runde ging es für Thiem und Zverev gemeinsam ins Eisbad. © (c) Dominic Thiem Instagram

"Sicher war ich müde nach dem Match", gibt auch Thiem zu Protokoll, freut sich aber zugleich über das bereits Erreichte und die bevorstehende Aufgabe gegen Zverev: "Das war ein unglaublich schöner Erfolg und ich habe wieder einen Meilenstein erreicht. Aber es war hoffentlich ein Etappenziel in dem ganzen Turnier und es geht voll weiter. Will ich eine Chance haben, muss ich von Beginn an voll da sein"

Djokovic mit lobenden Worten

Mit Novak Djokovic, der sich am Donnerstag gegen einen angeschlagenen Roger Federer in drei Sätzen durchsetzen konnte, steht der erste Finalist von Melbourne bereits fest. An den Qualitäten Thiems hat der Serbe keinerlei Zweifel: "Er hat ein großartiges Match gegen Rafa gespielt, ich habe es mir angesehen. Er hat sich auf Hartplatz sehr verbessert." Ob es für das Finale reicht, wird man sehen, das erstmalige Erreichen der Top-3 sei für Djokovic jedoch nur eine Frage der Zeit: "Er hat jetzt die Erfahrung. Er hat die Stärke. Er hat alles, was man braucht, um dort hinzukommen."