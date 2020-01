Thiem gegen Nadal 7:6, 7:6, 4:6! Der Spanier schlägt zurück und holt sich Satz drei

Dominic Thiem matcht sich derzeit mit Rafael Nadal um sein erstes Halbfinale in Melbourne. Der erste Satz ging mit 7:6 an den Österreicher, auch Durchgang zwei ging ins Tiebreak, wieder mit dem besseren Ende für Thiem. Doch der Spanier schlug in Satz drei zurück.