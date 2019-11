Facebook

Bei den French Open 2018 besiegte Dominic Thiem (rechts) seinen Freund Alexander Zverev glatt in drei Sätzen © GEPA pictures

Dominic Thiem, Sieger der Gruppe "Björn Borg", trifft heute (21.00 Uhr MEZ/live ServusTV, Sky) auf den Zweiten der Gruppe "Andre Agassi", Alexander Zverev. Am Nachmittag besiegte Stefanos Tsitsipas Altmeister Roger Federer glatt mit 6:3, 6:4 und zog damit ins Finale ein.

In den Head-to-Heads mit dem Deutschen liegt Thiem mit 5:2 voran. Das bisher letzte Duell mit dem Weltranglisten-Siebenten hat der Niederösterreicher im Viertelfinale der French Open 2018 mit 6:4, 6:2, 6:1 gewonnen. Wie auch 2019 erreichte der Lichtenwörther in diesem Jahr das Finale in Paris, wo er beide Male an Rafael Nadal scheiterte.

Zverev und Thiem sind ja auch recht gut befreundet, darin sieht Zverev aber kein Problem. "In dieser Phase ist es gar nicht schwer. Wir spielen im Semifinale der Tour Finals. Wir haben beide das ganze Jahr unglaublich gut gespielt, natürlich auch diese Woche."

Schon zuvor hatte sich Thiem auch über den möglichen Gegner Zverev geäußert. "Er hat letztes Jahr hier gewonnen, was ein Riesenvorteil für ihn ist. Er geht da in die Halle und fühlt sich komplett wohl", erklärte Thiem.

Zu den Stärken Zverevs: "Wahnsinn, wie schnell er serviert die ersten zwischen 140 und 145 Meilen. Dass heißt, es ist schon mal ziemlich schwer, ihn zu breaken. Von hinten hat er sicher eine der besten Rückhände auf der Tour. Gegen ihn wird es wahrscheinlich cleverer sein, ein bisserl mehr über die Vorhand zu spielen."