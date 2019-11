ATP-Finals Thiem gegen Djokovic: Der Österreicher schafft den Satzausgleich

Kann Dominic Thiem in London nach dem Sieg über Roger Federer jetzt (Servus TV live, Kleine Zeitung-Liveticker) auch Novak Djokovic schlagen? Satz eins ging hauchdünn an den Favoriten, doch der Österreicher schlägt zurück, es geht in einen Entscheidungssatz.