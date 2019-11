Facebook

Dominic Thiems Rückhand kommt auf schnellen Belägen besser zur Geltung © GEPA pictures

Die gute Nachricht vorweg: Nachdem Dominic Thiem nach seinem 7:5, 7:5-Auftaktsieg über Roger Federer beim ATP-Finale in der Londoner O2-Arena von einer starken Heiserkeit geplagt wurde, konnte Manager Herwig Straka tags darauf Entwarnung geben: „Dominic geht es gut. Er hat lange geschlafen und am Nachmittag mit Coach Massu trainiert. Er fühlt sich topfit.“ Damit steht jetzt (21 Uhr, Servus TV live) einem erfolgreichen Auftritt gegen Novak Djokovic nichts im Weg – außer natürlich Novak Djokovic.

„Er ist derzeit sicher der Beste auf der Tour und hat das auch in Paris-Bercy bewiesen, wo er nicht sein bestes Tennis gespielt und trotzdem locker den Titel geholt hat. Daran sieht man, wie hoch sein Level ist“, sagt Thiem über den 16-fachen Grand-Slam-Sieger, gegen den er im „Head to head“ eine 3:6-Bilanz aufweist. Das letzte Duell im heurigen French-Open-Halbfinale konnte jedoch der Österreicher für sich entscheiden. „Ich kann aus diesem Sieg sicher etwas mitnehmen – vor allem ist die Erinnerung daran eine Motivation. Doch sind das hier in der Halle und auf dem schnellen Belag ganz andere Voraussetzungen.“

Um nach Federer auch den „Djoker“ zu bezwingen, muss Thiem auf alle Fälle über sich hinauswachsen, ist es ihm in seiner Karriere bis dato doch noch nie gelungen, in einem Turnier zwei der großen drei zu schlagen. Warum es diesmal klappen könnte? „Das hier ist eine andere Situation. Wir stehen am Anfang eines Turniers, es geht nur auf zwei Gewinnsätze, ich hatte einen Tag Pause und kann voll ausgeruht ins Match gehen“, betont der Lichtenwörther. Das wäre bisher noch nie der Fall gewesen. „In Paris habe ich vier Tage durchgespielt, ehe ich gleich am Tag nach dem Djokovic-Sieg gegen Nadal spielen musste. Und in Rom hatte ich nach dem Sieg über Nadal auch schon so viele Matches in den Beinen, dass ich dann gegen Djokovic ein bisschen eingegangen bin. Wenn ich aber vom ersten Punkt an voll da bin, habe ich gegen Djokovic sicher meine Chancen.“

Als brutal bezeichnet Thiem den Turniermodus in London: „Ich habe jetzt Federer geschlagen, fühle mich spitze und habe das Gefühl, obenauf zu sein. Wenn ich aber nun gegen Djokovic verliere, ist alles wieder offen und ich muss um mein Halbfinal-Ticket bangen. Dann geht es am Donnerstag gegen Berrettini um Alles.“

Aufhorchen ließ der 26-Jährige mit der Aussage, dass der schnelle Belag in London für ihn nicht nur Nachteile hätte: „Der Ball springt hier flach und somit in einer angenehmen Höhe für meine Rückhand ab. Da tu ich mir auf Sand oder langsamen Hartplatz schwerer, weil der Ball dort höher wegspringt. Auch mein Service und meine Returns kommen auf diesem schnellen Belag definitiv besser zur Geltung.“

ATP-Finale 2019 Spielplan, heute (MEZ):

13 Uhr:

Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR/4) - Ivan Dodig/Filip Polasek (CRO/SVK/8)

nicht vor 15 Uhr:

Roger Federer (SUI/3) - Matteo Berrettini (ITA/8)

19 Uhr:

Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA/2) - Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL/5)

nicht vor 21 Uhr:

Novak Djokovic (SRB/2) - Dominic Thiem (AUT/5)

Dass ihn die englischen Medien nach wie vor als Sandplatzspezialisten abstempeln, stört Thiem nicht: „Ich habe nun einmal meine größten Erfolge auf Grand-Slam-Ebene auf Sand gefeiert. Andererseits ist es auch falsch, Nadal als Sandplatzkönig zu bezeichnen. Immerhin hat er viermal die US Open gewonnen.“