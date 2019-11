Dominic Thiem startet heute in London gegen Roger Federer in das ATP-Finale. Zwei Mal konnte er den Maestro 2019 bereits schlagen. Folgt nun der dritte Streich?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Zum Aufwärmen klopfte Dominic Thiem gestern am Center Court der Londoner O2-Arena mit Rafael Nadal zwei Stunden lang die Bälle weich, heute startet der Österreicher um 21 Uhr (Servus TV, live) gegen Roger Federer in das ATP-Finale. Zum vierten Mal in Folge ist der 26-Jährige beim saisonalen Showdown der besten acht Spieler des Jahres mit von der Partie, zum ersten Mal will sich der Lichtenwörther zumindest in das Halbfinale kämpfen.

Dafür müsste Thiem die Gruppe „Björn Borg“, die heute (15 Uhr) mit dem Duell Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini eröffnet wurde und das Djokovic glatt in zwei Sätzen gewann, zumindest als Zweiter überstehen. Das heißt im Klartext, der Niederösterreicher muss entweder Federer oder Djokovic ein Bein stellen. Alles andere als eine leichte, aber auch keine unlösbare Aufgabe. So wird Thiem nicht müde zu betonen, dass er sich zu dieser Jahreszeit so stark wie noch nie fühle. „In den letzten drei Jahren war meine Form hier immer am absteigenden Ast, heuer ist sie hingegen seit dem Laver Cup konstant und mein Selbstvertrauen daher auch viel größer.“

Eine gehörige Portion Selbstvertrauen wird der Weltranglistenfünfte heute auch gegen Federer benötigen. Der 38-jährige Schweizer darf sich sechsfacher ATP-Finals-Champion nennen und hat 81 Prozent seiner Hallen-Matches gewonnen – das ist Indoor-Rekord. „Ich habe ihm hier beim Training zugeschaut. Unglaublich, was er mit dem Ball macht. Wie einfach und edel das alles ausschaut“, schwärmt Thiem vom Maestro, gegen den er jedoch eine beeindruckende 4:2-Siegbilanz aufweist. Heuer konnte er den Grand-Slam-Rekordhalter sowohl im Indian-Wells-Endspiel als auch im Madrid-Viertelfinale bezwingen. „Hier wird es allerdings viel schwieriger, weil der schnelle Belag für Roger prädestiniert ist. Die Zahlen in seiner Karriere sind Dimensionen einer ganz anderen Art. Man muss gegen ihn ein bisschen mehr als ein Tennismatch gewinnen, man muss auch die Legende besiegen. Und das will ich machen.“

Wie es funktionieren könnte? Die Leute würden in London den aggressivsten Thiem aller Zeiten zu sehen bekommen, prophezeit der Österreicher. „Das muss auch so sein, weil es auf diesem Belag wichtig ist, als Erster am Drücker zu sein. Denn es ist schwer beziehungsweise unmöglich, bei diesen Bedingungen von der Defensive nochmals in die Offensive zurückzukommen.“ Selbstwarnender Nachsatz: „Es kann aber auch sein, dass ich hier drei super Partien abliefere und trotzdem drei Mal verliere.“