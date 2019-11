Dominic Thiem weilt seit Mittwoch in London, ist im Marriott-Hotel an der Themse einquartiert und fährt täglich mit dem Schiff zur Tennis-Arena.

ATP-Finale in London

Dominic Thiem © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Ein Spanier (Rafael Nadal), ein Serbe (Novak Djokovic), ein Schweizer (Roger Federer), ein Russe (Daniil Medwedew), ein Österreicher (Dominic Thiem), ein Grieche (Stefanos Tsitsipas), ein Deutscher (Alex Zverev) und ein Italiener (Matteo Berrettini) – das Teilnehmerfeld des am Sonntag in London startenden ATP-Finales serviert zum vierten Mal in Folge acht Spieler aus acht verschiedenen Nationen. Ein erfreulicher Ländermix, der die aktuelle Ausgeglichenheit im Herren-Tennis widerspiegelt.