Dominic Thiem besiegt Milos Raonic im Sechzehntelfinale des Masters-Turnier in Paris. Der Österreicher musste aber fast drei Stunden kämpfen, bis der 7:6, 5:7, 6:4-Sieg gegen den Kanadier feststand.

Masters in Paris

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem spielt derzeit gegen Raonic © APA/HANS PUNZ

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist nach einem Freilos in Runde eins erfolgreich ins Masters-1000-Tennisturnier in Paris gestartet. Mit dem Sieg gegen den Aufschlag-Riesen Milos Raonic, der nicht weniger als 30 direkte Punkte mit dem Service schaffte, stellt der Lichtenwörther in den direkten Duellen auf 2:2.

Der Achtelfinal-Gegner von Thiem wird im Duell zwischen David Goffin (BEL) gegen Grigor Dimitrow (BUL) ermittelt.

Mehr Informationen in Kürze.