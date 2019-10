Dominic Thiem startet heute um 11.00 Uhr am Court Central gegen Milos Raonic in das Masters-Turnier in Paris.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem beginnt das Masters-1000-Tennisturnier in Paris wie in Wien mit einem negativen Head-to-Head gegen seinen Auftaktgegner. Milos Raonic führt in direkten Duellen mit dem Niederösterreicher 2:1, den bisher letzten Vergleich hat heuer im März im Halbfinale von Indian Wells aber Thiem 7:6(3), 6:7(3), 6:4 gewonnen. Es waren Thiems erste Satzgewinne gegen Raonic.

Thiem hat am Montag, dem Tag nach seinem Wien-Triumph, in Paris bei zügigeren Bedingungen sein erstes Training absolviert, sieht Raonic dahingehend aber im Vorteil. "Ich habe nicht so viel Zeit, um mich auf die Bedingungen einzustellen", sagte Thiem. "Wo er schon ein gutes Match gespielt hat, und indoor mit seinem Aufschlag kann er jeden Tag jeden Gegner schlagen. Es wird schwer."

Müde, aber bereit

Bei ihm selbst sei nach seinem Heim-Triumph ein bisschen die Spannung abgefallen, er falle aber deswegen nicht in ein großes Loch. Geholfen habe, dass es nur eine kurze Anreise in die französische Hauptstadt gewesen sei. "Mir tut nichts weh, es passt alles körperlich. Es war nur eine anstrengende Woche." Die Müdigkeit sei zu spüren, aber er sei bereit. "Es wird wichtig sein, dass ich wieder voll da bin, das gute Level halten kann", erklärte Thiem.

Einen Blick zurück gönnte sich der 26-Jährige aber: "Es war eine ganz, ganz besondere Woche in allen Belangen, die ich nie mehr in meinem ganzen Leben vergessen werde. Ein Traum, der wahr geworden ist." Das Selbstvertrauen sei nun groß. "Deshalb werde ich versuchen, das Beste daraus zu machen."