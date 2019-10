Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Beginnen wir heute mit einem Nachtrag. Passiert ist es nämlich schon am Montag, aufgrund der erreichten "Bestmarke" aber durchaus auch noch heute erwähnenswert. So stellte Feliciano Lopez mit seiner 4:6, 3:6-Auftaktniederlage in Wien einen traurigen Rekord ein. Für den 38-Jährigen, der direkt von der Hochzeit von Rafael Nadal aus Mallorca angereist war, bedeutete dies die 444. Niederlage auf der ATP-Tour. Nur der Franzose Fabrice Santoro kassierte in seiner Karriere ebenso viele Pleiten.