Wild-Card-Starter Dennis Novak will heute auch gegen den als Nummer vier gesetzten Franzosen Gael Monfils in der Wiener Stadthalle überraschen. Hier gibt es die Livestände des dritten Tages aus der Wiener Stadthalle.

Novak trifft auf die Nummer vier des Turniers in Wien © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Beim ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle geht es heute wieder um den Achtelfinaleinzug. Auch ein Österreicher ist am Start.

Dennis Novak ist hinter Dominic Thiem die klare Nummer zwei in Österreichs Tennis, heute (16 Uhr, live ORF Sport +) gehört die rot-weiß-rote Bühne bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle nur ihm. Gegen den Franzosen Gael Monfils gilt es für den Niederösterreicher, seine zuletzt verbesserte Leistung in ein positives Ergebnis umzumünzen und ins Achtelfinale zu kommen. In diesem trifft Dominic Thiem, der am Dienstagabend zum Auftakt 6:4,7:6 gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga gewann, am Donnerstag auf den Spanier Fernando Verdasco.

Hier geht's zum Liveticker!

Monfils ist, wenn in bester Spiellaune, einer der charismatischsten Akteure auf der Tour. "Das ist ein unglaublicher Spieler und Athlet. Das wird ein cooles Match, man schaut ihm gerne zu beim Spielen, ich auch. Ich hoffe, dass es nicht allzu lustig für ihn wird", scherzte Novak, der seit Kurzem von Wolfgang Thiem alleine betreut wird.

"Monfils bewegt sich unglaublich, hat eine super schnelle Hand, serviert gut, hat eine gute Vorhand und Rückhand. Er ist ein ziemlich kompletter Spieler, aber bei dem weiß man natürlich auch nie, was kommt", sprach Novak eine gewisse Launenhaftigkeit des Franzosen an. Der 26-jährige Niederösterreicher, aktuell Nummer 126 im ATP-Ranking, trifft erstmals auf den Weltranglisten-13.

Diese Spieler waren am Mittwoch siegreich

Bereits ins Achtelfinale geschafft haben es durch ihre Mittwochs-Spiele Pablo Carreno-Busta (ESP) und Sam Querrey (USA). Carreno-Busta besiegte Denis Schapowalow (CAN) 6:3, 7:5. Querrey setzte sich gegen Adrian Mannarino (FRA) mit 6:3, 6:4 durch. Andrey Rublew (RUS) kam kurzfristig verletzungsbedingt sein Gegner, Felix Auger-Aliassime (CAN), abhanden. Der kasachische "Lucky Looser" Alexander Bublik rückt nach.