Lokalmatador Dominic Thiem trifft in der Wiener Stadthalle zum Auftakt der Erste Bank Open auf Jo-Wilfried Tsonga. Die Partie im Liveticker.

Dominic Thiem (links) und Jo-Wilfried Tsonga © ERSTE BANK OPEN

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem startet am heutigen "Thiemstag" in das Turnier in der Wiener Stadthalle. Auftaktgegner der Lokalmatadors ist der Franzose Jo-Wilfried Tsonga.

Im direkten Vergleich führt der Franzose mit 2:0. In der Weltrangliste liegt Thiem als Fünfter aber klar vor Tsonga (34.)

Unser Redakteur Alexander Tagger berichtet von den Erste Bank Open und gibt täglich Einblicke in das Geschehen des ATP-500ers.