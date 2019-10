Facebook

In den Katakomben der Wiener Stadthalle gibt es einen Treffpunkt, wo sich das "Who is who" der heimischen Tennisszene ein stetiges Stelldichein gibt: Nämlich bei der Kaffeemaschine im Pressezentrum. Da plaudert Thomas Muster mit Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek über die Premiere des bevorstehenden ATP-Cups (ab 3. Jänner in Australien), da fachsimpelt Kitzbühel-Turnierdirektor Alexander Antonitsch über seine zweite große Leidenschaft, das Eishockey und da schaute auch Österreichs erster Doppel-Grand-Slam-Sieger Julian Knowle vorbei.