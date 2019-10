Facebook

Coco Gauff © GEPA pictures

Also wäre der steile Aufstieg von Cori "Coco" Gauff nicht schon außergewöhnlich genug. So schrieb die erst 15-jährige Amerikanerin nun auch in Linz eine ganz besondere Geschichte. Denn eigentlich war Gauff beim "Upper Austria Ladies" bereits in der zweiten Qualifikationsrunde gescheitert, erhielt aber als "Lucky Loser" doch noch ein Ticket für den Hauptbewerb.

Und dort eilte das Toptalent diese Woche von Sieg zu Sieg und konnte nun sogar ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour feiern. So setzte sich Gauff im Endspiel gegen die Lettin Jelena Ostapenko mit 6:3, 1:6, 6:2 durchsetzten. Mit knapp 15 Jahren und sieben Monaten ist die Amerikanerin damit die neuntjüngste Turniersiegerin der Open Era. Angeführt wird diese Liste von Gauffs Landsfrau Tracy Austin, die 1977 in Portland mit 14 Jahren und 28 Tagen ihren ersten Turniersieg holte.

