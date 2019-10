Nach seinem ersten Turniersieg auf asiatischem Boden in Peking ist Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem in Shanghai im Einsatz. Im Achtelfinale trifft er auf Nikoloz Basilashvili. Hier sind Sie live dabei!

Thiem ist in Shanghai im Einsatz © (c) APA/AFP/NOEL CELIS (NOEL CELIS)

Dominic Thiem steht erstmals im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai. Dort trifft der Österreicher am Donnerstag (nicht vor 11:30 Uhr) auf den Georgier Nikoloz Basilashvili.

HIER geht es zum Liveticker!

In einem arbeitsintensiven Duell mit dem Spanier Pablo Carreno Busta hatThiem am Mittwoch die erste Hürde beim Tennis-Masters-1000-Turnier in Shanghai genommen. Drei Tage nach seinem Triumph in Peking ging der Niederösterreicher nach 107 Minuten mit einem 7:6(3),6:3-Sieg vom Platz.

Im bisher einzigen Duell mit Basilashvili unterlag Thiem 2017 in Sofia auf Hartplatz 4:6,4:6. "Es gibt nur wenige auf der Tour, die schneller spielen als er", meinte Thiem über den Weltranglisten-26. auf Sky. "Wenn er gut spielt, kann er jeden Gegner schlagen. Ich hoffe, dass ich meinen Lauf fortsetzen kann und er nicht seinen allerbesten Tag hat, sonst wird es sehr schwer."

Djokovic-Auftakt erfolgreich

Der in Runde eins mit einem Freilos bedachte Serbe Novak Djokovic steht nach einem 7:5,6:3-Sieg über den US-Amerikaner John Isner im Viertelfinale. Ebenfalls unter den besten Acht stehen Daniil Medwedew, Fabio Fognini und Matteo Berrettini.