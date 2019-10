Facebook

The Golden Ladies Night © (c) GEPA pictures/ Matthias Hauer

Das Motto der diesjährigen Players Party beim WTA-Turnier "Upper Austria Ladies Linz 2019" war nämlich "The Golden Ladies Night" - und versprach viele schillernde und glitzernde Kleider. Warum "Golden Ladies Night?" Es war eine spontane Idee von Turnierdirektorin Sandra Reichel, "weil Gold heuer eine Modefarbe ist." Und die Tennis-Ladies Goldschätze. Julia Görges, Belinda Bencic, Barbara Haas, Kiki Mladenovic, Coco Gauff und Katerina Siniakova waren nur einige der bekannten Tennisspielerinnen, die top-gestylt den Abend mit viel Live-Musik von Pianist Hans Peter Gratz und Sängerin Birgit Nimmervoll gemeinsam mit der Turnierfamilie genossen.