Dominic Thiem steht im Peking-Finale © APA/AFP/GREG BAKER

Dominic Thiem greift beim ATP-500-Turnier von Peking nach seinem 15. Karriere-Titel. Der Niederösterreicher bezwang im Halbfinale am Samstag den Russen Karen Chatschanow nach einer Energieleistung 2:6,7:6(5),7:5 und trifft am Sonntag (nicht vor 13:30 Uhr MEZ) auf den Sieger des Duells Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas.

Thiem hat damit auch rechnerisch seine vierte Teilnahme an den ATP-Finals (London, ab 10. November) insgesamt und en suite in der Tasche. Für den Ausklang der besten acht Saisonspieler war bisher das Quartett Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Daniil Medwedew qualifiziert gewesen.

Bei seinen sieben Halbfinal-Teilnahmen 2019 hat Thiem es nun zum fünften Mal ins Endspiel geschafft. Drei Mal (Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel) hat er danach das Turnier auch gewonnen.