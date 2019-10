Dominic Thiem setzte sich in Peking gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray mit 6:2, 7:6 durch. Im Halbfinale wartet am Samstag der Russe Karen Chatschanow.

Dominic Thiem © AP

Bravo Dominic Thiem! Der Österreicher zog mit einem 6:2, 7:6 über den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray erstmals in das Halbfinale des AT500-Turniers in Peking ein. Dort geht es für den 26-Jährigen am Samstag gegen den Russen Karen Chatschanow, der sich im Viertelfinale gegen Fabio Fognini in drei Sätzen durchgesetzt hat.

Das relativ klare Ergebnis Thiems täuscht ein wenig, lieferten sich die beiden Protagonisten doch einige sensationelle Ballwechsel. Allerdings unterliefen dem Schotten, der nach seiner Hüft-Operation und der langen Verletzungspause noch nicht an seine einstigen Glanzzeiten anschließen kann, doch zu viele Eigenfehler.

Siebente Halbfinale in dieser Saison

Im ersten Satz machte Thiem gleich das Break zum 1:0 und konnte nach 50 Minuten nach einem weiteren Break (zum 5:2) seinen fünften Satzball zum 6:2 nützen. Auch im zweiten Durchgang nahm der Lichtenwörther dem Briten gleich zu Beginn den Aufschlag ab und stand bei 5:4 und eigenem Aufschlag vor dem Matchgewinn.

Doch plötzlich riss bei Thiem der Faden - wie aus dem Nichts fabrizierte er drei Doppelfehler (!) und schenkte Murray so das Rebreak. Somit ging der Satz ins Tiebreak, in dem der Weltranglistenfünfte aber mit 7:3 die Oberhand behielt. Damit steht der Niederösterreicher zum bereits siebenten Mal in dieser Saison im Halbfinale eines ATP-Turniers.

Test passed ✅@ThiemDomi successfully navigates the Murray challenge 6-2 7-6(3) to set a semi-final date with Khachanov.#ChinaOpen pic.twitter.com/3wi9nOl5XB — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2019

Kann sich Thiem auch gegen Chatschanow durchsetzen, würde er sich mit dem Finaleinzug in Peking auch ein Ticket für das ATP-Finale in London (ab 10. November) sichern.