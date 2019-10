Facebook

Dominic Thiem hat beim ATP-500er-Turnier in Peking zum heuer siebenten Mal ein Halbfinale erreicht. Der bei den China Open topgesetzte Weltranglisten-5. aus Österreich setzte sich am Freitag im Viertelfinale gegen die schottische Tennis-Legende Andy Murray in knapp zwei Stunden 6:2,7:6(3) durch. Im Halbfinale trifft Thiem heute (nicht vor 10.30 Uhr) auf den Russen Karen Chatschanow (4).

Dem Match war im Vorfeld viel Aufmerksamkeit entgegengekommen. Das Turnier in China ist für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Murray, der Anfang des Jahres bereits seinen Rücktritt avisiert hatte, ein weiterer Schritt beim Comeback nach zweimaliger Hüftoperation.

Der in der Weltrangliste nur auf Platz 503 liegende Schotte imponierte in Peking zunächst mit einem Auftaktsieg gegen den US-Open Halbfinalisten Matteo Berrettini und schlug dann auch seinen Landsmann Cameron Norrie, ehe es im Viertelfinale gegen den Top-Favoriten ging. Auch dort bot der 32-jährige Schotte am Freitag eine starke Leistung, biss sich am Ende aber am deutlich jüngeren Österreicher doch die Zähne aus.

Thiem war zuvor bei drei Antreten in Peking noch kein Sieg gelungen gewesen, der Niederösterreicher überzeugte aber diesmal mit dem Premierensieg über den Franzosen Richard Gasquet. In Runde zwei ließ der endgültig von einer Viruserkrankung gesundete Lichtenwörther dem chinesischen Lokalmatador Zhizhen Zhang keine Chance. Das Viertelfinale war dann der ultimative Härtetest für Murray, aber auch Thiem.

Gegen eine absolute Legende

Er spiele hier nicht gegen die Nummer 503 der Welt, sondern gegen eine absolute Tennis-Legende, hatte Thiem seinem prominenten Gegner vor dem Match Rosen gestreut. Der mit geschütztem Ranking und künstlichem Hüftgelenk spielende Murray versuchte von Beginn weg einem anstrengenden Abnützungskampf zu entkommen.

Der Plan ging zunächst aber nicht auf. Alleine das erste Game ging beiden Spielern gehörig in die Knochen und dauerte mehr als zehn Minuten, ehe Thiem dem erstmals seit zwölf Monaten in einem Viertelfinale gestandenen Schotten gleich den Aufschlag abgenommen hatte. Ein weites Break zum 2:5 stellte endgültig die Weichen Richtung Gewinn von Satz eins. Die Spielzeit von 51 Minuten für ein 6:2 zeugte aber vom großen Kampf.

Zitiert Dominic Thiem: "Es war eines meiner besten Matches heuer auf Hartcourt, von Anfang an auf sehr hohem Niveau. Daher bin ich auch sehr zufrieden. Die bisherigen zwei Matches gegen Chatschanow waren einseitig - für ihn in Paris-Bercy, für mich in Roland Garros. Dort habe ich taktisch gut gespielt - das möchte ich diesmal auch versuchen. Er ist ein Top-10-Spieler und spielt wie im Vorjahr zum Jahresende hin sehr gut. Ich werde auf alle Fälle alles geben und hoffe, meine starken Leistungen in den ersten drei Partien fortsetzen zu können."

Durchgang zwei begann für den Österreicher ähnlich vielversprechend, diesmal war das Break zum 1:0 nicht zuletzt dank eines Netzrollers zu seinen Gunsten sogar relativ rasch geschafft. Murray grub aber Thiems "Schüsse" von der Grundlinie weiterhin unermüdlich aus und hielt dagegen. Es zahlte sich aus, denn das zweite Break dieses Satzes ging dank tatkräftiger Mithilfe von Thiem dann an den Briten.

Thiem fabrizierte nämlich bei einer 6:2,5:4-Führung gleich drei Doppelfehler und holte zur Freude der Zuschauer seinen Gegner so ins Match zurück. Zwar fehlten Murray dann bei 6:5 und 30/30 nur zwei Punkte zum Satzausgleich, die zweite Luft beim Schotten hielt aber nicht lange genug an. Im Tiebreak ließ der Österreicher nichts mehr anbrennen. Nach 1:54 Stunden gab es Händeschütteln am Netz.

Test passed ✅@ThiemDomi successfully navigates the Murray challenge 6-2 7-6(3) to set a semi-final date with Khachanov.#ChinaOpen pic.twitter.com/3wi9nOl5XB — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2019

In seinem siebenten Saison-Halbfinale ist Thiem nach seinen bisher überzeugenden Vorstellungen nun auch gegen Chatschanow leichter Favorit. Die Bilanz gegen den Russen steht 1:1, beide Matches fanden in Paris statt. Chatschanow gewann 2018 in Bercy in der Halle, Thiem heuer in Roland Garros auf Sand.

Bei bisher sechs Halbfinal-Teilnahmen 2019 hat Thiem vier Mal den Einzug ins Endspiel geschafft und dann drei Mal (Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel) auch das Turnier gewonnen. Schafft Thiem in Peking alleine den Finaleinzug, ist seine Teilnahme an den ATP-Finals im November in London vorzeitig fix.