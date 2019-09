Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oliver Marach (links) und Jürgen Melzer © GEPA pictures

Der Davis-Cup-Länderkampf zwischen Gastgeber Finnland und Österreich steht nach dem ersten Tag 1:1. Nach dem 6:3,6:4-Auftaktsieg von Dominic Thiem über Patrik Niklas-Salminen musste sich am Freitag in Espoo der Steirer Sebastian Ofner der finnischen Nummer eins, Emil Ruusuvuori, nach 85 Minuten mit 3:6,4:6 geschlagen geben. Der erst 20-jährige Ruusuvuori bot dabei eine starke Leistung.

Ofner war anstelle des über Nacht an einer fiebrigen Erkältung erkrankten Dennis Novak im Einzel eingesprungen. Damit kann am Samstag frühestens Thiem in seinem zweiten Einzel für die Entscheidung sorgen, wenn Oliver Marach/Jürgen Melzer zuvor das Doppel gewinnen. Die Finnen haben an ihrer Doppel-Paarung kurzfristig etwas geändert: Ruusuvuori tritt statt Harri Haliovaara an der Seite von Henri Kontinen an. Ob Novak am Samstag spielen kann, ist bislang noch unklar.