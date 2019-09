Facebook

Sebastian Ofner © GEPA pictures

Im ersten Spiel des Davis-Cup-Duells zwischen Finnland und Österreich in Espoo (Europa/Afrika-Zone I, 1. Runde) gab sich Dominic Thiem keine Blöße. So setzte sich Österreichs Superstar gegen den Weltranglisten-551. Patrik Niklas-Salminen ungefährdet mit 6:3, 6:4 durch und stellte im Länderkampf auf 1:0. "Es war vor allem im zweiten Satz schwierig, ihn zu breaken. Man hat aber auch gesehen, dass ich schon lange kein Match mehr bestritten habe, doch am Ende war es ein verdienter Sieg. Der Belag hat an manchen Stellen kleine Blasen, aber es ist noch okay", sagte Thiem im Interview.

Im zweiten Spiel trifft Finnlands Nummer eins Emil Ruusuvuori auf Sebastian Ofner. Der Steirer springt für Dennis Novak ein, der kurzfristig wegen einer schweren Verkühlung passen musste.

Das Spiel gibt's hier im Liveticker:

Am Samstag steht ab 13 Uhr zuerst das Doppel zwischen Harri Heliovaara/Henri Kontinen und Oliver Marach/Jürgen Melzer auf dem Programm. Anschließend folgen noch die Einzel zwischen Ruusuvuori und Thiem sowie Niklas-Salminen und Ofner. Der Sieger des Länderkampfs spielt im März 2020 für ein Ticket für das Finalturnier im Spätherbst.