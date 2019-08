Dominic Thiem startet heute (2. Partie nach 18 Uhr) in die US Open. Sein Ex-Betreuer Günter Bresnik spricht über Thiems Anfälligkeit für Erkrankungen und sieht bei der neuen Generation eine Rückentwicklung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bild aus vergangenen Tagen. Dominic Thiem und Ex-Betreuer Günter Bresnik © GEPA pictures

Ihr ehemaliger Schützling Dominic Thiem startet heute gegen den Italiener Thomas Fabbiano in die US Open. Was erwarten Sie sich?

GÜNTER BRESNIK: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Dominic bei einem Grand Slam jemals eine bessere Auslosung hatte, als jetzt in New York. Die Spielweise von Fabbiano liegt ihm, den wird er wohl in drei Sätzen erledigen. Ich glaube, dass ihn sein Selbstvertrauen vom Kitzbühel-Triumph hier durch das Turnier tragen wird.

Das klingt, als könnte es Ihrer Meinung nach sehr weit gehen.

BRESNIK: Dominic wird sich seiner Fähigkeiten immer bewusster und „Best of five“ ist für ihn bestimmt kein Nachteil. Er ist reifer und robuster geworden, hat eine hohe Belastungsverträglichkeit. Ich sehe keinen Grund, warum er in New York nicht auf der Favoritenliste stehen sollte. Ich habe schon immer betont, dass Dominic jederzeit jedes Turnier gewinnen kann. Außerdem sind die US Open eines seiner Lieblingsturniere – hier hat er immer gut gespielt und vergangenes Jahr im Viertelfinale gegen Nadal wohl sein bisher bestes Match abgeliefert.

Allerdings hat ihn vor dem Turnier wieder einmal ein Virus ausgebremst. Thiem ist für solche Erkrankungen anfällig, kann man dem nicht vorbeugen?

BRESNIK: Prinzipiell ist er in den besten medizinischen Händen. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn so etwas passiert. Aber mein Vater war Arzt und hat schon zu Beginn meiner Zusammenarbeit mit Dominic gesagt, dass ich kaum jemanden mit einer so guten körperlichen Konstitution finden werde wie Dominic. Aber er hat in seinen Kitzbühel-Sieg enorm viel investiert und in seinem Körper alles mobilisiert. Da kann es schon sein, dass man danach für Krankheiten empfänglicher ist. Die Frage ist, was man hinsichtlich Planung vor einem Wechsel von Europa in die USA oder nach Asien besser machen könnte? Nächstes Jahr verzichtet er auf einen Olympiastart – das ist schon einmal ein guter Schritt.

Hat sich Thiem seit Ihrer Trennung weiterentwickelt?

BRESNIK: Ich würde von einer natürlichen Entwicklung sprechen. Er spielt nicht schlechter als vorher, ist aber reifer geworden. Dinge wie etwa das Erreichen der zweiten Woche bei einem Grand Slam sind zur Selbstverständlichkeit geworden.

Er ist jetzt die Nummer vier der Welt – ist der Schritt nach ganz oben möglich?

BRESNIK: Es liegen jetzt nur noch drei vor ihm und die werden nicht mehr ewig spielen. Er ist der technisch bestausgebildete Spieler auf der Tour und bis auf ein paar Wehwehchen körperlich top. Ja, er ist reif für die Nummer eins. Vor allem auch, weil ich bei den übrigen jungen Spielern eine Rückentwicklung sehe.

Können Sie das etwas konkreter werden?

BRESNIK: Zverev war für mich der größte Konkurrent für Domi, weil er die natürlichen Voraussetzungen für einen Topspieler hat. Doch er hatte heuer einen Totalausfall. Auch Auger-Aliassime, Chatschanow oder Rublew sind stecken geblieben. Und Shapovalov bräuchte einen Trainer, der seine technischen Fehler ausmerzt.

Wäre das für Sie keine reizvolle Aufgabe?

BRESNIK: Nein Trainer ist für mich derzeit kein Thema. Dafür ist die Enttäuschung noch zu groß.

Wegen der Thiem-Trennung?

BRESNIK: Natürlich. Ich habe viel Zeit und Energie investiert. Aber eine noch größere Enttäuschung wäre, würde Dominic jetzt nicht durch die für ihn weit offen stehende Tür durchgehen.