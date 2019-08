Facebook

2014 verlor Dominic Thiem gegen Andy Murray in Rotterdam © APA/EPA/KOEN SUYK

Der als Nummer 4 gesetzte Dominic Thiem trifft in Cincinnati nach einem Freilos entweder auf Routinier Richard Gasquet (FRA) oder den sein Einzel-Comeback feiernden Schotten Andy Murray.

Mit Gasquet, der gegen Murray in diesem Fall freilich Favorit ist, hat Thiem gleich zwei Rechnungen offen: Sowohl in Basel (2015), als auch in Wien (2017) verlor der 25-jährige Niederösterreicher jeweils im Achtelfinale. Sollte sich Murray, der dank Wildcard in Cincinnati dabei ist, in seinem ersten Einzel seit dem Erstrunden-Aus bei den Australian Open Mitte Jänner durchsetzen, könnte Thiem im Head-to-Head auf 2:2 ausgleichen. Nach Dreisatz-Niederlagen 2014 und 2015 in Rotterdam und Miami hatte sich Thiem 2017 im Semifinale von Barcelona in drei Sätzen durchgesetzt.

Andy Murray's first opponent in his return to singles: Richard Gasquet



Winner plays Thiem 👀#CincyTennis pic.twitter.com/1jX5lAmonq — Tennis TV (@TennisTV) 9. August 2019

Sollte Thiem seine erste Hürde meistern, trifft er möglicherweise neuerlich auf Marin Cilic (CRO-14). Im möglichen Viertelfinale könnte er gegen Alexander Zverev (GER-7) spielen. Ebenfalls in seiner Raster-Hälfte sind Rafael Nadal (ESP-2) und Kei Nishikori (JPN-6).

Thiem spielt übrigens trotz seiner etwas angeschlagenen Gesundheit auch Doppel an der Seite von Jan-Lennard Struff (GER): Erste Gegner sind die Argentinier Diego Schwartzman/Horacio Zeballos. Mit von der Partie sind beim 1000er-Event auch Oliver Marach/Jürgen Melzer, sie treffen auf die US-Wildcardspieler Ryan Harrison/Jack Sock.

In Ohio sind nun auch der topgesetzte Serbe Novak Djokovic und der Weltranglisten-Dritte Roger Federer wieder mit von der Partie. Beide hatten den Kanada-Trip ausgelassen.