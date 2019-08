Facebook

Dominic Thiem © AP

Dominic Thiem steht beim ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal im Viertelfinale. Der Österreicher schlug im Achtelfinale am Donnerstag den Kroaten Marin Cilic in 1:53 Stunden 7:6 (7), 6:4 und trifft am Freitag auf den Russen Daniil Medwedew, der den Chilenen Christian Garin 6:3, 6:3 bezwang.

Vor allem der erste Satz war sehr umkämpft. Thiem hatte Probleme mit seinem ersten Service und musste insgesamt vier Breakbälle abwehren, einmal drei en suite bei 0:40. Auch im Tiebreak ging es sehr eng zu, Thiem setzte sich schließlich knapp 9:7 durch.

Im zweiten Satz steigerte sich der Österreicher bei seinem Aufschlag, zudem schaffte er das Break zum 2:1, nachdem er zuvor keinen einzigen Breakball gegen Cilic bekommen hatte. Er schlug neun Asse (insgesamt elf), musste im letzten Servicegame noch einmal zwei Breakbälle abwehren und verwandelte seinen vierten Matchball.

Thiem nannte selbst die Abwehr von neun Breakbällen als einen Schlüssel zum Sieg. "Das war mental unglaublich wichtig und wirklich stark", meinte der Österreicher.