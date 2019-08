Nach dem Auftaktsieg in Montreal über den Lokalmatador Denis Shapovalov trifft Dominic Thiem heute (nicht vor 18 Uhr/Sky, Kleine Zeitung-Liveticker) auf Marin Cilic.

Tennis in Montreal

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem trifft heute auf Marin Cilic © AP

Im Achtelfinale beim Masters-1000-Turnier von Montreal trifft Dominic Thiem heute (nicht vor 18 Uhr/Sky, Kleine Zeitung-Liveticker) zum zweiten Mal auf den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic. Das bisher einzige Duell mit dem als Nummer 14 gesetzten Kroaten hatte Thiem 2016 im Viertelfinale von Brisbane auf Hardcourt knapp mit 2:6, 7:6(4), 6:4 gewonnen.

Aber auch wenn der Österreicher mit einer 1:0-Bilanz ins Match geht, wird er den Kroaten keinesfalls unterschätzen. "Er ist einer der besten Spieler der letzten Jahre und einer der ganz Wenigen, abgesehen von Murray, Federer, Djokovic und Nadal, die ein Grand Slam gewonnen haben. Allein schon deshalb ist sehr speziell", sagte Thiem. Cilic serviere "richtig gut" und das will er auch tun. "Ich schaue, dass ich sehr gut serviere, dann ist alles möglich, glaube ich." Bei einem Sieg würde Thiem auf den Chilenen Christian Garin oder Daniil Medwedew (RUS-8) treffen.

In der oberen Tableau-Hälfte hat es mit Stefanos Tsitsipas (GRE) und Kei Nishikori (JPN) die Nummern 4 und 5 der Setzliste erwischt. Tsitsipas unterlag in Runde zwei Hubert Hurkacz (POL) 4:6, 6:3, 3:6, Nishikori verlor gegen Richard Gasquet (FRA) 7:6(6), 2:6, 6:7(4).

Beim Premier-Turnier in Toronto hat US-Star Serena Williams ihr erstes Match seit dem verlorenen Wimbledon-Finale gewonnen. Die 37-Jährige besiegte die Belgierin Elise Mertens 6:3, 6:3. "Es fühlt sich anders an, da ich heuer noch überhaupt nicht auf Hartplatz gespielt habe", sagte Williams. "Aber es fühlt sich gut an." Sie spielt nun gegen Jekaterina Alexandrowa (RUS).