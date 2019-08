Kleine Zeitung +

Auch Moritz Thiem ist mit dabei Tennisstars der Zukunft kämpfen in Vogau um Punkte

Am TC Kern in Vogau findet in dieser Woche das drittgrößte Tennisturnier Österreichs statt. Moritz Thiem, der jüngere Brude rvon Österreichs Tennisstar Dominic Thiem, spielt am Mittwoch um 15 Uhr.