Dominic Thiem © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Im Jahr 2014 griff Dominic Thiem das erste Mal in seiner Karriere beim Heimturnier in Kitzbühel nach der Trophäe. Damals musste der Niederösterreicher im Endspiel allerdings noch seinem guten Freund, dem Belgier David Goffin, den Vortritt lassen. Heute bäumt sich der Spanier Albert Ramos-Vinolas gegenüber dem Lichtenwörther auf dessen Weg zum ersehnten Titel in der Gamsstadt ("Ich möchte mir meinen Kindheitstraum erfüllen und werde alles geben") auf. Doch die Vorzeichen haben sich geändert: War Thiem 2014 noch der Außenseiter, so ist er heute gegen Ramos-Vinolas doch klarer Favorit.

Sollte Thiem, aktuell die Nummer vier der Weltrangliste, das Bravourstück gelingen, würde er auch wieder ein kleines Stück rot-weiß-rote Tennisgeschichte schreiben. So wäre der 25-Jährige der erste Österreicher seit Thomas Muster 1993, der sich in die Einzel-Siegerliste von Kitzbühel eintragen könnte.

Bereits um 12.30 Uhr heißt es aber das erste Mal für einen Österreicher Daumen drücken. So trifft der Vorarlberger Philipp Oswald im Doppelfinale an der Seite seines slowakischen Partners Filip Polasek auf die an Nummer vier gesetzten Belgier Sander Gille/Joran Vliegen.