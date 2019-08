Mit einem 6:3, 7:6-Erfolg über Lorenzo Sonego zog Dominic Thiem ins Endspiel von Kitzbühel ein. Dort geht es am Samstag (15 Uhr) gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas.

Dominic Thiem © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Dominic Thiem hat sich am Freitag zum zweiten Mal in seiner Karriere und erstmals seit fünf Jahren für das Endspiel in Kitzbühel qualifiziert. Der 25-jährige Topstar des Generali Open bezwang den als Nummer 7 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego mit 6:3,7:6(6). Thiem könnte 26 Jahre nach Thomas Muster (1993) zum erst zweiten österreichischen Kitz-Einzelsieger der Profi-Ära werden.

Thiem trifft im Endspiel am Samstag (15.00 Uhr/live ServusTV) auf den 31-jährigen Spanier Albert Ramos-Vinolas, gegen den er eine 1:1-Bilanz stehen hat. Ramos-Vinolas ist aktuell Weltranglisten-69. und bestreitet als Gstaad-Sieger sein zweites Tour-Endspiel innerhalb von sechs Tagen.

Thiems bisherige ATP-Finali ATP-Turniersiege (bisher 13/wenn nicht anders angegeben auf Sand):

2015 (3)

Nizza (439.405 Euro): Leonard Mayer (ARG) 6:7(8),7:5,7:6(2)

Umag (494.310 Euro): Joao Sousa (POR) 6:4,6:1

Gstaad (494.310 Euro): David Goffin (BEL) 7:5,6:2 2016 (4)

Buenos Aires (598.865 Dollar): Nicolas Almagro (ESP) 7:6(2),3:6,7:6(4)

Acapulco (1,551 Mio. Dollar/Hartplatz): Bernard Tomic (AUS) 7:6(6),4:6,6:3

Nizza (520.070 Euro): Alexander Zverev (GER) 6:4,3:6,6:0

Stuttgart (675.645 Euro/Rasen): Philipp Kohlschreiber (GER) 6:7(2),6:4,6:4 2017 (1)

Rio de Janeiro (2.858.530 Dollar): Pablo Carreno Busta (ESP) 7:5,6:4 2018 (3)

Buenos Aires (568.190 Dollar): Aljaz Bedene (SLO) 6:2,6:4

Lyon (561.345 Euro): Gilles Simon (FRA) 3:6,7:6(2),6:1

St. Petersburg (1,241.850 Dollar/Hartplatz): Martin Klizan (SVK) 6:3,6:1 2019 (2)

Indian Wells (8,359 Mio. Dollar/Hartplatz/Masters-1000): Roger Federer (SUI) 3:6,6:3,7:5

Barcelona (2,746 Mio. Euro): Daniil Medwedew (RUS) 6:4,6:0 Finali (bisher 8 verloren/wenn nicht anders angegeben auf Sand):

2014 (1)

Kitzbühel (485.670 Euro): David Goffin (BEL) - Thiem 4:6,6:1,6:3 2016 (2)

München (520.070 Euro): Philipp Kohlschreiber (GER) -Thiem 7:6(7),4:6,7:6(4)

Metz (520.070 Euro/Hartplatz): Lucas Pouille (FRA) - Thiem 7:6(5),6:2 2017 (2)

Barcelona (2,373 Mio. Dollar): Rafael Nadal (ESP) - Thiem 6:4,6:1

Madrid (6,408 Mio. Euro): Nadal - Thiem 7:6(8),6:4 2018 (3)

Madrid (7,191 Mio. Euro): A. Zverev - Thiem 6:4,6:4

French Open/Paris (39,197 Mio. Euro): Nadal - Thiem 6:4,6:3,6:2 2019 (1)

French Open (42,66 Mio. Euro): Nadal - Thiem 6:3,5:7,6:1,6:1 ~

Für den zweifachen French-Open-Finalisten aus Lichtenwörth geht es am Samstag in seinem insgesamt 22. Finale auf der ATP-Tour um seinen 14. Titel, den dritten nach Indian Wells und Barcelona in diesem Jahr. Für das Erreichen des Endspiels hat er 48.770 Euro (brutto) sicher, der Sieger kassiert 90.390 Euro.

"Die Pause vor dem Tiebreak war nicht angenehm. ImTiebreak bin ich schlecht gestartet, den ersten Matchball hat er sensationell abgewehrt. Jetzt bin ich überglücklich, im Finale zu stehen. Nun will ich mir meinen großen Traum erfüllen", freute sich der Weltranglistenvierte.

Weitere Infos folgen!