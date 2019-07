Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde des ATP-Turniers von Kitzbühel auf Sebastian Ofner. Den ersten Satz gewann die Nummer eins mit 6:3.

Dominic Thiem © GEPA pictures

Erst am Mittwoch steigt Dominic Thiem ins Kitzbüheler Tennisgeschehen ein. Der beim Generali Open topgesetzte Österreicher trifft in der zweiten Runde in der Abendsession auf seinen Landsmann Sebastian Ofner.

Schon zuvor hat Dennis Novak sein Zweitrundenmatch gegen Pablo Cuevas aus Uruguay 7:6, 0:6, 2:6 verloren. Der 25-Jährige begann stark, produzierte aber dann extrem viele Eigenfehler, zudem steigerte sich sein Gegner.

"Ich finde, der erste Satz war echt gut von beiden. Ich habe im ersten Satz viele erste Aufschläge im Feld gehabt, viele freie Punkte", resümierte Novak. Zu Beginn des zweiten Durchgangs seien dann ein paar knappe Bälle dabei gewesen sowie ein schlimmer Volleyfehler zum 15:40. "Und dann läuft der Satz ein bisserl weg, und er hat sich auch gesteigert."

Dabei hatte sich Novak trotz einer 75-minütigen Regenunterbrechung sowie einer weiteren kurzen Regenpause im ersten Satz von den äußeren Bedingungen unbeeindruckt gezeigt. Doch dann riss der Faden, Novak verlor bis zum 0:2 im dritten Satz acht Games en suite. "Natürlich hätte ich es mir anders vorgestellt. Es ist dann ein bisserl in die falsche Richtung gelaufen. Der zweite und dritte Satz sind natürlich enttäuschend", sagte der Weltranglisten-119.