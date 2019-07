Tennis in Kitzbühel

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dennis Novak will endlich in sein erstes Viertelfinale auf der ATP-Tour © APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Hier kommen Sie zum Livescore!

Nach dem Auftaktsieg über Landsmann Jurij Rodionov wartetheute um 13.30 Uhr aber eine sehr schwierige Aufgabe. Denn der als Nummer 4 gesetzte Uruguayer Pablo Cuevas ist einer der stärksten Sandplatz-Spieler.

Dieses Match, übrigens das erste Duell Novaks mit dem Südamerikaner, werde "ganz anders" verlaufen. "Gegen ihn wird es schwer", sagt Dennis Novak und betont, dass er Cuevas als einen der zehn bis 15 besten Sandplatz-Spieler einstuft. Er selbst habe in den vergangenen Wochen enge Matches gegen Richard Gasquet im Baastad-Achtelfinale und in der ersten Runde von Gstaad gegen Pablo Andujar gehabt, die er beide in drei Sätzen verloren habe. "Aber Cuevas ist noch einmal eine Stufe höher zu stellen als die zwei."

Da er die Matches seines guten Freundes Dominic Thiem gegen Cuevas aber beobachtet hat und sowohl dessen Vater Wolfgang Thiem als auch Julian Knowle Erfahrung mit dem Weltranglisten-53. haben, werde er gut vorbereitet sein.

Die ersten Viertelfinalisten heißen Jeremy Chardy (FRA) und Casper Ruud (NOR). Chardy bezwang den als Nummer 2 gesetzten Dusan Lajovic (SRB) 3:6, 6:4, 6:3, Ruud eliminierte Matthias Bachinger (GER) 6:4, 7:6 (3).