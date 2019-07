Dennis Novak schlug in der ersten Runde von Kitzbühel Jurij Rodionov 6:3, 6:4.

Tennis in Kitzbühel

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dennis Novak (links) und Jurij Rodionov © GEPA pictures

Dennis Novak steht zum dritten Mal nach 2015 und 2018 im Achtelfinale des Generali Open in Kitzbühel. Der 25-jährige Niederösterreicher gewann am Montagabend die Neuauflage des Vorjahrs-Erstrunden-Duells gegen seinen Landsmann Jurij Rodionov nach 72 Minuten mit 6:3,6:4. Novak trifft nun im Achtelfinale am Mittwoch auf den als Nummer 4 gesetzten Pablo Cuevas.

Die zwei Österreicher hatten mehr als sechseinhalb Stunden auf ihren Auftritt auf dem Centre Court warten müssen, nachdem die beiden ersten Partien jeweils über drei Tiebreak-Sätze gegangen waren. Vorjahressieger Martin Klizan ist dabei am 32-jährigen deutschen Qualifikanten Matthias Bachinger gescheitert.

Am Dienstag kommt es mit der Partie zwischen Sebastian Ofner und dem Qualifikanten Lucas Miedler zu einem weiteren Österreicher-Duell (2. Begegnung ab 13.30 Uhr). Der Sieger dieses Matches trifft am Mittwoch um 19.30 Uhr auf Dominic Thiem.