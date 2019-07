Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem war enttäuscht © APA/dpa/Daniel Bockwoldt

"Bei 4:2 (im ersten Satz, Anm.) habe ich das Match einfach aus der Hand gegeben." So habe er Andrej Rublew "zurück in die Partie geholt". Am Dienstag reist Dominic Thiem nach Kitzbühel, Hamburg wertete er nicht als schlechtes Omen. "Ich werde versuchen, das so schnell wie möglich abzuhaken. Ich habe so eine Situation dieses Jahr schon einmal gemeistert, wie ich von Monte Carlo nach Barcelona gekommen bin mit einer sehr, sehr enttäuschenden Niederlage. Genauso ist es heute", sagte Thiem. "Wenn ich meine Topleistung abrufe, habe ich sehr, sehr gute Chancen, dort weit zu kommen und das Turnier zu gewinnen, aber wenn ich ein bisschen nachlasse, dann wird es auch dort gegen jeden zu wenig sein."

Dass sein Coach Nicolas Massu und sein Bruder Moritz im Kitzbühel-Doppel ein Gespann bilden, findet Anklang beim Niederösterreicher: "Das ist eine super Sache für die zwei und fürs Publikum. Und ich hoffe natürlich, dass sie eine gute Leistung bringen."