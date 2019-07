Zu einem besonderen Doppel kommt es in Kitzbühel: Nicolas Massu tritt mit Dominics Bruder Moritz an.

Nicolas Massu (rechts) tritt im Kitzbühel Doppel mit dem Bruder seines Schützlings Dominic (links) an und feiert so mit Moritz Thiem dessen ATP-Premiere © APA/HANS PUNZ

Moritz Thiem, Bruder von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem, feiert in den nächsten Tagen in Kitzbühel seine Premiere auf der ATP-Tour - und zwar mit niemand Geringerem als Nicolas Massu. Der Chiliene, der Moritz' Bruder seit einigen Monaten trainiert, wurde in der Gamsstadt mit einer Wildcard ausgestattet und tritt nun mit Moritz im Doppel an.

Von 2003 bis 2005 feierte Massu in Kitzbühel tolle Erfolge: 2003 stand er im Finale, ein Jahr später gewann er es, 2005 konnte er bis ins Semifinale vorrücken. Moritz Thiem, im Instagram-Posting unten mit Dominic zu sehen, freut sich auf den Auftritt an der Seite des Chilenen: "Von Nicolas kann ich sicher noch viel lernen." Vater Wolfgang Thiem meint: "Nicolas hat so richtig Lust auf Tennis, ist durch das Training mit Dominic wieder sehr fit geworden und mit 39 Jahren im besten Doppel-Alter."