Dominic Thiem startet am heute ins Turnier in Hamburg. Dort trifft der Niederösterreicher auf Pablo Cuevas aus Uruguay.

Dominic Thiem schlägt heute gegen Pablo Cuevas auf © AP

Die Enttäuschung über das frühe Wimbledon-Aus sollte Dominic Thiem mittlerweile überwunden haben. Zum Auftakt des mit 1,855 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turniers in Hamburg fordert der topgesetzte Niederösterreicher Pablo Cuevas aus Uruguay.

Es ist das bereits dritte Mal dieses Jahr, dass Thiem und Cuevas aufeinandertreffen. Die Bilanz bisher spricht ganz klar für die österreichische Nummer eins. Mitte Februar konnte Thiem die Nummer 49 der Weltrangliste in Buenos Aires in drei Sätzen besiegen.

Und auch im Sechzehntelfinale der French Open ging der Österreicher als Sieger vom Platz. Im Head-to-Head führt Thiem derzeit mit 4:2 und geht auch in die für 13 Uhr angesetzte Partie am Dienstag als Favorit auf den Center Court in Hamburg.

Setzt sich der 25-jährige Österreicher heute durch, so würde im Achtelfinale der Ungar Marton Fucsovics auf Thiem warten.