Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rafael Nadal © AP

Der Kapitän verlässt offenbar die Brücke. Nach der britischen "Sun" soll Rafael Nadal seine berühmte Yacht Beethoven verkaufen.Erst vor drei Jahren hat er das Luxusschiff erstanden und häufig genutzt. 2,6 Millionen Euro will der Spanier - Hier geht es zur Anzeige. Der Sportler will sich künftig auf einem 30-Meter-Katamaran vergnügen, der sich bereits in Bau befindet.

"Wenn ich um drei Uhr mit dem Training fertig bin und denke 'Heute reicht's', checke ich das Wetter, und wenn die Bedingungen gut sind, sage ich zu meinem Kapitän 'Los geht's!' und wir verbringen den Nachmittag im Wasser. Ich ziehe meinen Neoprenanzug an und gehe schnorcheln, esse zu Abend und schlafe an Bord. Am nächsten Tag, früh am Morgen, gehe ich dann wieder an Land und zum Training. Und wenn ich mehr Zeit habe, bin ich das ganze Wochenenden oder eine ganze Woche unterwegs. Aber das hat bislang erst ein oder zweimal geklappt", hatte er im Vorjahr erzählt. Auch Andy Murray oder Feliciano Lopez hätten ihn schon begleitet oder das Boot ausgeliehen.