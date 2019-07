Facebook

Wieder siegreich: Die Mädels aus St. Marein © KK

Bei den Burschen der U15 war der TC Tennisland/TC Wolfsberg in der Landesmeisterschaft heuer eine Klasse für sich. Lukas Klampfl, Luca Adlbrecht und Nina Plihal (Mädchen sind bekanntlich in den Burschenbewerben spielberechtigt, Anm.) verloren in sechs Runden kein einziges Match und nicht einmal einen Satz. Sie holten sich damit souverän den Titel. Diese Mannschaft wird Kärnten beim U15-Bundesfinale im Oktober in Wolfsberg vertreten.

Im U13-Landesfinale war St. Marein siegreich. Im Vorjahr holten sich die Mädchen aus dem Lavanttal bereits den Titel im U11 Bewerb. Heuer setzte sich diese Mannschaft in der nächsten Altersklasse abermals durch. In der gesamten Gruppenphase wurde nur das Heimspiel in der letzten Runde gegen den TC Tennisland knapp mit 1:2 verloren. Auch hier gingen ein Einzel und das Doppel erst im Match-Tiebreak verloren

Die zweite Gruppe der U13-Meisterschaft gewann der VST Völkermarkt. Das Finale zwischen den beiden Gruppensiegern ging letztes Wochenende dann auch in Völkermarkt über die Bühne und war dann am Ende eine eindeutige Angelegenheit für St. Marein. Lisa Marie Fellner und Tea Nedic überließen ihren Gegnerinnen insgesamt nur ein Game und bejubelten die Meisterschaft.

Meisterschaft und Aufstieg im ersten Jahr

Die neu formierte Mannschaft des TC TARCO Schoklitsch konnte sich in ihrem ersten Jahr in der Landesliga B gleich auf Anhieb den Meistertitel sichern. Der Erfolg wurde durch eine geschlossene Mannschaftsleistung untermauert. Die Spieler Alexander Kowatsch, Philipp Majdic, Alexander Paintner, Manfred Schoklitsch, Bernd Prenter, Oliver Gutenberger, Borut Puc und Mannschaftskapitän Markus Begusch blieben zwar nicht gänzlich ungeschlagen, konnten aber aufgrund der dominanten Saison letztendlich nicht mehr am Titelgewinn und dem direkten Aufstieg in die Landesliga A gehindert werden.

„Die Mannschaft möchte sich bei allen ihren Unterstützern recht herzlich bedanken und freut sich jetzt schon richtig auf die nächsten Aufgaben in der höheren Spielklasse“, so Teamleiter Begusch.