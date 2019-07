Sieg gegen Federer Djokovic gewinnt längsten Final-Krimi der Wimbledon-Geschichte

Der Sieger des Wimbledon-Endspiels 2019 heißt Novak Djokovic. Der Serbe setzte sich in einem wahren Krimi gegen Roger Federer in fünf Sätzen mit 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12 durch und holte seinen fünften Titel in London. Es war das längste Wimbledon-Finale der Geschichte.