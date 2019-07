Facebook

Roger Federer und Rafael Nadal bei der Siegerehrung 2008 © AP

Es war eines der epischsten Endspiele, das die Tennis-Welt je gesehen hat: das Wimbledon-Finale 2008. Nach vier Stunden und 48 Minuten hatte Rafael Nadal seinen Erzrivalen Roger Federer 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(8), 9:7 niedergerungen, es war schon fast dunkel geworden in London.

Heute (nicht vor 16 Uhr), elf Jahre danach, kommt es im „All England Lawn Tennis and Crocquet Club“ im Halbfinale erneut zum Duell der Giganten – und zu einem „Rasen-Date“ der besonderen Art. „Es ist eine einmalige Situation. Es ist aufregend, wieder diese Gelegenheit zu haben“, sagt Rafael Nadal vor dem Duell gegen Federer. Es ist bereits das 40. Mal, dass die beiden aufeinandertreffen, das erst vierte Mal jedoch auf Rasen – und dort das erste Mal seit dem grandiosen Endspiel vor elf Jahren.

„Es bedeutet mir viel und ihm wahrscheinlich auch“, sagt Nadal, der das letzte Duell im French-Open-Halbfinale gegen den Schweizer für sich entscheiden konnte – jedoch unter gänzlich anderen Voraussetzungen. Schließlich wechseln die beiden, wenn man so will, ihr Wohnzimmer: Von Nadals Sand geht es auf Federers Rasen.

Der 37-jährige Schweizer ist mit acht Titeln der Rekordsieger bei den Herren in London – für ihn ist Wimbledon das, was die French Open für Nadal sind, Federer richtet sein Tennis-Jahr stets auf den Rasenklassiker aus. Nadal buchte mit dem Einzug in das Semifinale bereits das Ticket für das ATP-Finale 2019 in London und kann zum dritten Mal in seiner Karriere die French Open und Wimbledon nacheinander gewinnen – das ist bislang nur Björn Borg gelungen.

Im anderen Halbfinale, das bereits zuvor (14 Uhr) stattfindet, trifft Novak Djokovic auf Roberto Bautista Agut. Der topgesetzte Serbe spielt um seinen fünften Wimbledon-Titel, für den Spanier ist es das erste Grand-Slam-Halbfinale überhaupt. „Er ist sehr konstant, was seine Schläge betrifft, sein Tennis in diesem Turnier ist von sehr hoher Qualität“, lobte Djokokvic seinen heutigen Gegner, der scherzte: „Ich hatte eigentlich geplant, mit meinen Freunden jetzt in Ibiza zu sein, die sind alle dort. Weiter hier in London zu sein, ist dann aber doch noch besser.“