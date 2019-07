Facebook

Laura Siegemund (GER) und Artem Sitak (NZL) wurden von einem Sprinkler überrascht © Screenshot/facebook/wimbledon

Sollten sich Laura Siegemund (GER) und Artem Sitak (NZL) in ihrem Mixed-Match in Wimbledon eine nasse Abkühlung gewünscht haben - ihr Wunsch wurde erhöhrt. Denn just, als sich die beiden zu einer kurzen Verschnaufpause gesetzt haben, begann ein Sprinkler verrückt zu spielen.

Just in jenem Moment, als sich die Situation zu beruhigen schien, schlug der Sprinkler ein zweites Mal zu - und zwar so stark, dass sogar ein Mistkübel umgeworfen wurde.

Die Szene im Video:

Beunruhigen ließ sich die deutsch-neuseeländische Paarung davon aber nicht: Sie besiegten in der ersten Runde Skupski/Jurak 3:6, 6:3, 6:4.