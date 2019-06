Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andy Murray (rechts) mit Feliciano Lopez © APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray hat sein Comeback auf der Tennis-Tour mit dem Sieg im Doppel-Wettbewerb von Queen's veredelt. Der 32-jährige Schotte gewann mit dem Spanier Feliciano Lopez am Sonntag das Endspiel gegen Rajeev Ram und Joe Salisbury (USA/GBR) 7:6 (6), 5:7, 10:5.

Wegen seiner langwierigen Schmerzen an der Hüfte hatte Andy Murray bei den Australian Open sein baldiges Karriereende angekündigt und sich dann einer Operation unterzogen. Auch in Wimbledon, das am 1. Juli beginnt, will der frühere Weltranglisten-Erste im Doppel sowie im Mixed antreten.

Bereits zuvor hatte Lopez zum zweiten Mal nach 2017 den Einzelbewerb im Londoner Queen's Club gewonnen. Der 37-jährige Linkshänder setzte sich am Sonntag in einem hart umkämpften Finale gegen den Franzosen Gilles Simon 6:2,6:7(4),7:6 durch. Lopez hatte vor Queen's in diesem Jahr lediglich drei Matches gewonnen und war nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen.