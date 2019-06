Facebook

"Wenn ich gewusst hätte, wie man ihn schlagen kann, dann würde ich hier jetzt nicht so enttäuscht sitzen,“ sagte ein verbitterter Dominic Thiem nach der 3:6, 7:5, 1:6, 1:6-Finalniederlage bei den French Open. Wie bereits im Vorjahr konnte sich der Österreicher seinen großen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel bei seinem Lieblingsturnier nicht erfüllen. Wieder war Rafael Nadal zu stark. Wie für jeden seiner bisherigen Endspielgegner hier in Paris. Der Spanier konnte zum bereits zwölften Mal seinen Thron auf dem Center Court Philippe Chatrier verteidigen und sagte mit einem verschmitzten Lächeln: „Es ist wirklich unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier auch heuer noch so gut spielen könnte.“ Konnte er – zum Leidwesen von Thiem.