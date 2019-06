Facebook

Dominic Thiem spielt um den Final-Einzug in Paris © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem befindet sich derzeit im Halbfinale der French Open in einer entscheidenden Phase: Zwischen dem 25-Jährigen und Novak Djokovic steht es in Sätzen 2:2. Im entscheidenden fünften Durchgang ist der Österreicher ein Break vorne und führt 4:1 - derzeit ist das Duell allerdings wegen Regens wieder unterbrochen. Der Sieger der Begegnung zieht nach Rafael Nadal in das Pariser Endspiel ein.

Break vor im dritten Satz. Ich gehe mit einem kleinen Vorteil ins Match. Ich habe noch nie bei so viel Wind gespielt. Für den Abbruch ist das Turnier verantwortlich, damit müssen beide Spieler leben. Dominic Thiem