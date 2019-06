French Open Ab 12 Uhr: Thiem und Djokovic spielen um das Finale

Facebook

Dominic Thiem (Bild) und Novak Djokovic mussten ihr Duell am Freitag vorzeitig beenden, heute wird es fortgesetzt © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem kämpft nach zwei Regenunterbrechungen am Freitag erst am Samstag um den Einzug ins Finale der French Open. Der Vorjahresfinalist aus Niederösterreich startet gegen den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic um 12.00 Uhr (live ORF 1) mit einer 6:2,3:6,3:1-Führung und hat Aufschlag. Es ist das neunte Duell der beiden, Thiem kämpft um seinen dritten Sieg.

Der spanische Paris-Dominator Rafael Nadal steht nach einem 6:3,6:4,6:2-Erfolg gegen den Schweizer Roger Federer bereits als Finalist fest. Es ist sein zwölftes Endspiel in Roland Garros, am Sonntag hat er dabei die Chance, seinen zwölften Titel zu gewinnen. Nach der Thiem-Partie geht am Samstag auch noch das Einzel-Finale der Damen über die Bühne. Die als Nummer acht gesetzte Australierin Ashleigh Barty trifft dabei auf die Tschechin Marketa Vondrousova.

Break vor im dritten Satz. Ich gehe mit einem kleinen Vorteil ins Match. Ich habe noch nie bei so viel Wind gespielt. Für den Abbruch ist das Turnier verantwortlich, damit müssen beide Spieler leben. Dominic Thiem