Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Thiem © GEPA pictures/ Mario Kneisl

Ich habe den Vatertag nie gefeiert. Auch nicht den Muttertag. Weil es mir wichtig ist, dass das ganze Jahr über Harmonie in der Familie herrscht. Wird nur am Vater- oder Muttertag ein besonderes Frühstück aufgetischt, kann ich darauf verzichten. Allerdings habe ich mich an diesen Tagen immer wieder gefragt, ob ich meiner Rolle als Vater gerecht werde. Mir war es wichtig, meine Kinder so zu erziehen, dass sie Werte und Ziele haben und mit beiden Beinen im Leben stehen. Das ist ein Prozess, der bis zum 16., 17. Lebensjahr der Kinder andauert und jene Phase der Erziehung ist, wo man für sie da sein und die Linie vorgeben muss. Wenn ich bis dahin grobe Fehler gemacht habe und das Kind irgendwo im Nirwana herumschwimmt, kann ich es später nicht mehr richten.