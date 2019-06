Facebook

Dieses Duell fansziniert seit über einem Jahrzehnt die Tennisfans: Rafael Nadal gegen Roger Federer © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/A

Es ist mit Sicherheit eines der Highlights der heurigen Tennissaison: Rafael Nadal gegen Roger Federer im Halbfinale der French Open! Die bisher letzte Begegnung auf Sand gab es vor sechs Jahren in Rom (6:1,6:3 für Nadal), 2011 standen die beiden einander zum bis dato letzten Mal im Roland-Garros-Finale gegenüber. Auch da setzte sich Nadal in vier Sets durch. Federers einziger Titel im Bois de Boulogne ist schon zehn Jahre her, damals hatte Nadal eine von nur zwei Niederlagen in Roland Garros im Achtelfinale gegen Robin Söderling (SWE) erlitten.

"Dass es jetzt gegen Roger geht, ist eine besondere Sache. Wir haben die wichtigsten Momente unserer Karrieren auf dem Platz gegeneinander verbracht", sagte der Spanier. "Einer der Gründe, wieder auf Sand zu spielen war es, eine Chance zu haben, gegen Rafa zu spielen. Jetzt kriege ich das Match", hatte Federer vor dem Duell gesagt.

Hier sehen Sie den Liveticker: