Rafael Nadal buchte in Paris das Finalticket © AP

Das erste Finalticket für die French Open 2019 ist vergeben: Rafael Nadal gewann das Duell gegen Roger Federer in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 6:2 und hat damit am Sonntag die Chance auf seinen 18. Grand-Slam-Titel. Das zweite Halbfinale bestreiten in Kürze Österreichs Tennis-Ass Dominc Thiem und Novak Djokovic.

Mehr Informationen in Kürze.