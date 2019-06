Der einzige Sieger in Paris war am Mittwoch der Regen: Um 16.30 Uhr musste der gesamte Spieltag der French Open abgesagt werden. Inklusive der Viertelfinalpartie von Dominic Thiem. Diese muss nun am Donnerstag nachgeholt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regenschirme bestimmen derzeit das Bild in Roland Garros © APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Es ist beschlossene Sache: Die French Open in Paris sehen am Mittwoch kein einziges Spiel. Der Regen blieb Sieger, um 16.30 Uhr musste der gesamte Spieltag am Bois de Boulogne abgesagt werden. Ein neuer Plan wird noch erwartet, klar ist nur, dass nun der Donnerstag ein dichtes Programm mit den noch ausstehenden zwei Herren-Viertelfinalpartien und den zwei der Damen sehen wird.

Damit wandert auch das Spiel von Dominic Thiem gegen den Russen Karen Chatschanow auf den Donnerstag, ebenso wie die Viertelfinali Novak Djokovic gegen Alexander Zverev, Simona Halep gegen Amanda Anisimova sowie Madison Keys gegen Ashleigh Barty.

Die Folge: Die Sieger der beiden Herren-Matches haben nun im Gegensatz zu den bereits feststehenden Halbfinalisten Rafael Nadal und Roger Federer keinen Tag Pause bis zum Semifinaltag am Freitag. Bei den Damen würde am Donnerstag neben den beiden Viertelfinalpartien aller Voraussicht nach auch das erste Halbfinale zwischen Johanna Konta und Marketa Vondrousova am Donnerstag gespielt werden. Das zweite Halbfinale gäbe es dann am Freitag, das Finale am Samstag.

In diesem Zusammenhang eine weitere schlechte Nachricht: Dass für 2020 angekündigte Dach über dem Center Court Philippe Chatrier soll nun doch erst 2021 kommen ...