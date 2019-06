Facebook

Dominic Thiem muss sich gegen Monfils steigern © APA/AFP/MARTIN BUREAU

Eine Minute hat es auf dem Center Court bei den French Open gedauert und schon hatte Dominic Thiem mit 40:0 das erste Break gegen Geal Monfils geholt. Ein Horrorstart für den französischen Hausherren auf dem 15.000 Zuseher fassenden Platz. Die Fans auf dem Court Philippe Chatrier waren zwar klar hinter Monfils, doch auch der Niederösterreicher erntete schon zu Beginn der Partie Applaus für seine Punkte. Der Franzose war auch in seinem zweiten Servicespiel neben der Spur und gab das insgesamt dritte Game des ersten Satzes ebenso ab. 3:0 bei Service – Thiems perfekter Start in das Achtelfinale und Monfils brachte erst seinen dritten Aufschlag zum 1:4 durch.

Thiem war von Beginn an in der Lage, ein druckvolles Spiel von der Grundlinie aus aufzubauen und kontrollierte das Geschehen weitgehend. Bei 5:2 für Thiem bäumte sich der Hausherr aber wieder auf und holte sich ein Break zu Null zurück. Monfils war schlagartig wach und brachte auch noch das Service mit dem achten Punkt in Serie durch. 5:4 und Aufschlag für Thiem zum Satzgewinn. Die Nummer vier der Welt ließ sich vom Aufwind des Franzosen nicht beeindrucken und hatte rasch drei Satzbälle. Ein starkes Service und ein Abstauber am Netz brachten den ersten Satz ein - 6:4.

Thiem hat etwas ungewöhnliche Erfahrungen mit dem Franosen: Eigentlich hätten die beiden schon sieben Mal gegeneinander spielen sollen. Doch vor dem Achtelfinale in Cincinnati 2016 und dem Viertelfinale in Indian Wells in diesem Jahr musste Gael Monfils verletzt w.o. geben, zum Semifinale 2018 in Doha konnte Thiem nicht antreten. Und auch beim Dreisatz-Sieg Thiems beim Masters 2016 in London war Monfils alles andere als fit.

Hier sehen Sie den Liveticker: